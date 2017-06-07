Новосибирский суд освободил руководителя экологической организации под залог в 1 млн рублей

Заельцовский суд Новосибирска принял решение изменить меру пресечения и выпустить основателя экологической организации «Тут грязи нет» Тимура Усманова на свободу под залог в 1 млн рублей, передаёт корреспондент Сиб.фм из зала суда.

Заельцовский суд Новосибирска под председательством судьи Дениса Утяна рассмотрел ходатайство основателя экологической организации «Тут грязи нет» Тимура Усманова об изменении меры пресечения и принял решение освободить его под залог размером в 1 млн рублей.

Тимур Усманов был задержан 25 ноября 2015 года. Ему инкриминировали разбойное нападение — часть 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». 28 ноября суд избрал меру пресечения в качестве заключения под стражу в СИЗО № 1. Около года длился процесс над Усмановым, суд изменил квалификацию преступления на часть 2 статьи 161 — «Грабёж» и определил меру наказания в размере 1,5 года лишения свободы.

25 мая Тимур Усманов должен был выйти на свободу, если бы это решение не было обжаловано прокуратурой. Поскольку в приговоре было сказано, что мера пресечения до вступления проговора в силу остаётся прежней, то на свободу его не выпустили.

Сегодня состоялось заседание суда, на котором было рассмотрено ходатайство Тимура Усманова об изменении меры пресечения. Суд принял решение изменить меру пресечения под залог в 1 млн рублей. После внесения залога Усманова должны будут освободить.

У прокуратуры есть три дня на обжалование решения суда.

Напомним, что в апреле 2017 года журналисты «Момента истины» обвинили неназванного сотрудника МВД в организации уголовного преследования Тимура Усманова.