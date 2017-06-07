 

Праздник мороженого прошёл в Омске в День защиты детей

 7 июня, 10:21

эталон пломбира
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Праздник мороженого прошёл в Омске в День защиты детей
Фотографии предоставлены организаторами

1 июня, в День защиты детей, компания Unilever превратила омский парк имени 30-летия ВЛКСМ в настоящий оазис для любителей мороженого, передаёт побывавший на празднике корреспондент Сиб.фм.

Более двух тысяч жителей города отпраздновали начало лета вместе с производителями пломбира «Золотой стандарт». Квесты, викторины, конкурсы и много мороженого — в этот день в парке было всё, что нужно для настоящего семейного праздника.

«Традиционный День мороженого в этом году мы проводим в десяти городах России, — рассказала корреспонденту Сиб.фм бренд-менеджер Елена Степанова. — Уже прошли праздники в Москве и Петербурге. В Омске мы специально приурочили праздник ко Дню защиты детей, чтобы самые маленькие поклонники бренда „Золотой стандарт“ смогли провести этот день весело и вкусно: поучаствовать в пломбирном квесте, мастер-классе по украшению мороженого, а также получить возможность выиграть суперприз от „Золотого стандарта“. Каждый час со сцены мы разыгрываем настольную игру для всей семьи и сумку-холодильник, полную мороженого — хорошее начало летних каникул».

День мороженого длился нон-стоп с 11 утра до 18 вечера. На входе в парк все гости праздника могли получить «пломбирную карту» и пройти через множество интересных испытаний на пути к разгадке секрета настоящего пломбира.

«У нашей омской фабрики мороженого „Инмарко“ в этом году юбилей — 30 лет. Многое поменялось за прошедшие годы, но неизменным осталось то, какое внимание в производстве мороженого мы уделяем поддержанию высокого качества нашей продукции. Мы следим и за микробиологическими показателями, и за внешним видом изделия, — прокомментировал праздничное мероприятие директор фабрики по производству мороженого ООО „Юнилевер Русь“ в городе Омске Андрей Семёнов. — У нас круглый год реализуется программа качества, к тому же регулярно нас оценивает сторонняя организация. Учитывая всё вышесказанное, абсолютно закономерно, что выпускаемый нами пломбир „Золотой стандарт“ уже два года подряд занимает первое место среди пломбиров, согласно экспертизе Росконтроля, по всем заявленным показателям безопасности, натуральности, полезности, и качества».

Омичи охотно делали селфи на память в яркой фотозоне для летних селфи, участвовали в танцевальном флешмобе и конкурсе кричалок. Самым маленьким гостям бесплатно делали красочный аквагрим. Праздник сопровождался зажигательным DJ-сетом и выступлением одной из омских кавер-групп.

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