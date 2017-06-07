Преступник с нарисованными усами грабил микрофинансовые организации Новосибирска

Два разбойных налёта были совершены на новосибирские офисы микрофинансовых организаций — оба раза в помещение врывался молодой человек с нарисованными усами и бородой и вооружённый предметом, похожим на пистолет, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июня из сообщения регионального ГУ МВД.

Первый налёт произошёл 3 июня в Ленинском районе Новосибирска. Неизвестный, угрожая кассиру чем-то, похожим на пистолет, забрал из кассы более 28 тысяч рублей и скрылся. О совершённом преступлении работница микрофинансовой организации тут же сообщила в полицию. Примерно через час аналогичное преступление было совершено в Калининском районе, где вооружённый молодой человек завладел 30 тысячами рублей. Проанализировав обстоятельства двух преступлений и приметы нападавшего, описанные кассирами, полицейские пришли к выводу, что оба нападения были совершены одним человеком.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии коллег из ФСБ задержали подозреваемого — 26-летнего жителя Новосибирска. Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. При проведении обыска по адресу проживания рецидивиста была изъята одежда, похожая на описанную кассирами, 16 тысяч рублей и аэрозоль для обуви, которым, по мнению сыщиков, подозреваемый и рисовал себе чёрные брови, усы и бороду. О предмете, который бы мог напоминать пистолет, не сообщается.

По фактам ограблений возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в мае в Кемеровской области местный житель стал жертвой нападения трёх грабителей сразу после того, как вышел из офиса микрофинансовой организации, где взял кредит на покупку продуктов.