 

Приложение для поиска парковочных мест стало доступно новосибирским водителям

 7 июня, 12:28
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Приложение для поиска парковочных мест стало доступно новосибирским водителям
Фото с сайта globallookpress.com

Функция поиска освободившихся парковочных мест появилась у мобильного приложения «Яндекс.Навигатор» — сервис доступен жителям Новосибирска в тестовом режиме, узнал 7 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Мобильное приложение от Яндекса первым в России научилось определять освободившиеся места для стоянки автомобилей. Это стало возможно за счёт предоставляемых пользователями координат, которые анализирует система приложения.

Кроме того, навигатору известно, передвигается человек пешком или на транспорте. Алгоритм определяет, что человек уехал с парковки на машине, и отмечает парковочное место как освободившееся. Отметка на карте доступна в течение пяти минут, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на разработчика.

Приложение находит только наземные парковки, расположенные вдоль дорог и на специально отведённых территориях. В Новосибирске приложение тестируется.

«Сколько продлится тестовый период, я не могу сказать, есть ограничение ресурсов. Мы совместно с нашими картографами сами собираем данные и, город за городом, постоянно расширяем покрытие. Стремимся сделать общую карту по всему миру и когда-нибудь к этому придём. Когда — пока сказать сложно», — сообщил агентству менеджер «Яндекс.Навигатора» Леонид Александров.

Кроме Новосибирска функция поиска свободных парковочных мест доступна ещё для жителей шести российских городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, в начале июня 2017 года новосибирский 2ГИС запустил агрегатор заказа такси.

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