Пробежавший 3,5 тысячи км из Москвы ультрамарафонец Капер остановится в Новосибирске

Ультрамарафонцу-путешественнику Александру Каперу, преодолевшему 3,5 тысячи км за два месяца по маршруту Москва — Пекин, осталось добежать около 50 км до Новосибирска, где он проведёт четыре дня и встретится с желающими, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 июня сам бегун.

9 июня в 17:00 российский бегун-путешественник Александр Капер встретится с любителями бега и сочувствующими в Новосибирске. Встреча состоится в Новосибирской областной научной библиотеке, после чего желающие смогут присоединиться к Каперу в беговой экскурсии. Школа экстремального бега «Ябегу» открыла регистрацию на встречу.

Главному герою ультрамарафона «Москва — Пекин. Навстречу будущему» Александру Каперу осталось бежать до Новосибирска меньше 50 км. Он рассчитывает достигнуть цели уже сегодня, 7 июня.

«Весь маршрут составлен, исходя из 35 км в день. Я бегу со средней скоростью 40-50 км в сутки, — пояснил корреспонденту Сиб.фм по телефону Капер. — В больших городах отдыхаю. В Новосибирске проведу четыре дня. Если буду отставать от плана, нагоню в ходе забега: на 10 км в день буду больше пробегать. В Новосибирске намечено несколько мероприятий, в том числе экскурсия по городу и участие в марафоне: пробегу 10 км. В Омске пробежал на соревнованиях 5 км и занял пятое место».

Стартовал ультрамарафон 4 марта в Москве, завершится 19 сентября в Пекине. Согласно проекту, спортсмен пробежит за 200 дней 8 тысяч км через четыре государства: Россию, Казахстан, Монголию и Китай. За 95 дней Капер преодолел более 3,5 тысячи км. Маршрут проходил через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Набережные Челны, Уфу, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск.

Сопровождает Капера помощник на автодоме, в котором бегун отдыхает и кушает. Питание обычное: первое — второе — третье — компот.

«Изотоники и прочее спортивное питание я не употребляю, разве что пью обычные витамины и глюкозамин, чтобы восстанавливались хрящи, — рассказал Александр Капер. — У нас есть с собой запас продуктов, холодильник, можем готовить на плитке в автодоме. Иногда кушаем в придорожных кафе. Обед пропускать не приходится. Действуем по следующей схеме: автомобиль уезжает на 20 км вперед — я до него добегаю и обедаю, потом он опять уезжает на 20 км — снова его догоняю и ложусь спать».

За два месяца ультрамарафона Капер износил четыре пары кроссовок. Чтобы не было мозолей не ногах, каждые 20 км он смазывает ступни жирным кремом и надевает носки. Обильно брызгается репеллентами от комаров и клещей. Бежать приходилось при любой погоде: в снег, в проливной дождь и грозу, в пыльную жару. Бегуна удивило, что в Сибири теплее, чем в центральной России.

«Это большая дружба народов между Россией и Китаем, — прокомментировал проект Алексендр Капер. — Нас объединяет и победа в Великой Отечественной войне, и большое будущее. Строится скоростная железная дорога между Москвой и Пекином. У нас безумное количество китайских подписчиков в соцсетях, китайские СМИ пишут о нас. Ждут не дождутся, когда уже до них добегу».

На интерактивной карте можно наблюдать в реальном времени за перемещением спортсмена. На момент публикации новости Капер обедал в придорожной столовой в селе Белобородово Новосибирской области.

Напомним, в мае 2017 года красноярский велопутешественник и Владимир Черников совершил одиночную велоэкспедицию-первопроход к полюсу недоступности Евразии, который находится в малонаселённом Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на равном удалении от всех океанов.