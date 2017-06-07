 

Рафт с туристами перевернулся на Горном Алтае

 7 июня, 18:12
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Рафт с туристами перевернулся на Горном Алтае
Фото с сайта globallookpress.com

Надувное судно перевернулось в горах Алтая во время сплава по Катуни, все девять туристов выжили, узнал 7 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Республике Алтай.

Инцдент произошёл вечером во вторник, 6 июня, к спасателям обратились местные жители. Рафт с туристической группой из девяти человек перевернулся в районе села Манжерок. Трое туристов смогли сразу выбраться на берег, шестерых человек унесло течением.

Около 22:00 спасателям удалось собрать всю группу, состоящую из семи туристов и двух инструкторов. Спасатели нашли всех унесённых рекой туристов живыми, они поодиночке выбрались из воды на значительном расстоянии друг от друга и от места крушения.

«В ледяной воде туристы проплыли несколько километров. Состояние здоровья у всех удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались. О том, что пережили любители экстремального вида отдыха во время самосплава по горной реке, можно только догадываться», — сообщает пресс-центр ведомства.

Спасатели считают, что авария произошла, потому что туристическая группа пренебрегла собственной безопасностью и вышла на сплав, несмотря на высокий уровень воды в реке и вечернее время.

Напомним, с января 2018 года туристы будут платить по 100 рублей в день за прогулки в горах Алтая.

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