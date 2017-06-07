Сотрудники центра «Э» изъяли заказанные штабом Навального листовки к митингу 12 июня в Томске

В Томске сотрудники центра «Э» изъяли листовки, заказанные местным штабом Алексея Навального к антикоррупционному митингу, который состоится 12 июня, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июня от координатора штаба Алёны Хлестуновой.

Листовки, заказанные штабом оппозиционного политика Алексея Навального в местной типографии, изъяли сотрудники местного Томского центра по противодействию экстремизму (центра «Э»).

«За 15 минут до того, как мы должны были забрать листовки из типографии, туда приехали сотрудники центра „Э“ и изъяли прямо из типографии весь тираж, все 10 тысяч экземпляров», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Хлестунова.

По её словам, якобы, было какое-то заявление, по которому сотрудники центра обязаны проверить листовки на экстремизм.

«Совершенно очевидно, что для этого весь тираж изымать не нужно, а нужно несколько экземпляров. Соответственно, это противодействие работе штаба по информированию населения о предстоящем митинге. Мы позвонили на телефон доверия МВД, объяснили ситуацию, нам сказали, что они попытаются что-то сделать», — сказала активистка.

По словам Алёны Хлестуновой, в момент разговора с корреспондентом Сиб.фм она находилась в прокуратуре с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников центра «Э» по статьям 149 УК РФ («Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них») и статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Кроме того, активисты требуют вернуть листовки.

«Митинг согласован с администрацией, — уточнила Хлестунова, — мы собирались вести агитацию, которая нам разрешена по закону. Но не тут-то было».

Напомним, что 2 июня полиция проводила проверку нападения на штаб Алексея Навального в Иркутске.