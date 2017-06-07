Спасатели эвакуировали больного ребёнка из отрезанного паводком села в Омской области

Сотрудники МЧС спасли годовалого ребёнка, доставив его в больницу из отрезанного паводком села Большая Бича в Омской области — у мальчика было подозрение на острую кишечную инфекцию, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июня из сообщения пресс-службы регионального МЧС.

Родители мальчика обратились к спасателям 6 июня в 23:30. Они живут в селе Большая Бича Усть-Ишимского района, отрезанном на данный момент паводком. У их годовалого сына было подозрение на острую кишечную инфекцию, ему требовалась госпитализация.

До ближайшего фельдшерского пункта в посёлке Малая Бича — 14 километров, но обеспокоенные родители просили привезти к ним медицинского работника и госпитализировать мальчика в Усть-Ишимскую центральную районную больницу в 51 километре от их места жительства.

На помощь выдвинулась группа спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России под руководством новосибирца Армена Григоряна на автомобилях высокой проходимости: КАМАЗ и УАЗ. На переправе через Иртыш спасатели встретили медиков, пересекли реку и, доехав до Крестов, пересели в захваченную с собой лодку.

Добравшись до места назначения, медики оказали ребёнку помощь, и тем же путём спасатели доставили ребёнка в больницу, расположенную в 51 километре от его родного села. В больницу спасатели прибыли в 04:00 утра.

Со слов медиков, с ребёнком всё в порядке: он получает необходимое лечение и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что 10 февраля на Алтае собака спасла беспомощного ребёнка в мороз.