 

Таран на железной дороге привёл к гибели рабочего под Иркутском

 7 июня, 15:53
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Таран на железной дороге привёл к гибели рабочего под Иркутском
фото с сайта ugputmash.ru

Два мотовоза столкнулись при попытке сцепки на путях в Иркутской области, электромонтёр упал с вышки и разбился, узнал 7 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Столкновение двух мотовозов на Транссибирской магистрали закончилось трагедией. Прокуратура проверяет факт гибели рабочего на перегоне станций «Большой Луг — Подкаменная» Восточно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошёл вечером 6 июня при ремонте высоковольтных линий железной дороги. По данным прокуратуры мотовоз № 054 столкнулся с мотовозом № 1429 при попытке сцепки. Последний совершал ремонтные работы на путях в момент ДТП.

Электрик 25 лет упал с вышки мотовоза на обочину путей и впоследствии скончался в больнице от черепно-мозговой травмы, утверждают в транспортной прокуратуре. Два других рабочих мотовоза получили незначительные травмы.

Ремонтные локомотивы имеют повреждения, однако схода с рельс и задержек поездов не было. Оба мотовоза марки «АДМ» принадлежат компании ООО «Сибопора».

Напомним, поезд сбил бежавшего от огня медвежонка в Красноярском крае.

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