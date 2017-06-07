 

Томские учёные разработают новые алмазные датчики для Большого адронного коллайдера

 7 июня, 16:00
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Томские учёные разработают новые алмазные датчики для Большого адронного коллайдера
Фото с сайта news.tpu.ru

Группа учёных Томского политехнического университета совместно с исследователями ЦЕРНа будет усовершенствовать Большой адронный коллайдер (БАК), узнал 7 июня корреспондент Сиб.фм из публикации на сайте ТПУ.

Научная группа политехников занимается анализом работы и усовершенствованием алмазных датчиков, фиксирующих столкновения частиц в коллайдере. Частицы в БАКе сталкиваются каждые 28 наносекунд, а датчики призваны отвечать за безопасность эксперимента.

На данный момент учёные выясняют, что происходит внутри алмазных детекторов, чтобы сделать их устойчивее к излучению энергии. Это нужно для безопасного продолжения эксперимента, в ходе которого мощность коллайдера учёные ЦЕРНа увеличат в 10 раз.

Томские политехники планируют разработать более точные детекторы на основе синтетических алмазов и изготавливать их уже на базе ТПУ.

«Они будут отличаться от аналогов более прогнозируемым качеством, износостойкостью, а главное, их рабочие параметры будут предсказуемы», — рассказал куратор проекта Виталий Охотников.

Синтетические алмазы учёные выращивают сами в Институте физики высоких технологий ТПУ.

Напомним, в марте новосибирские физики доказали при помощи адронного коллайдера возможность вооружить имперские крейсеры из Star Wars.

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