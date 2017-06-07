 

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Новосибирской области

 7 июня, 08:13
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Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Четыре человека погибли во время пожара в селе Прокудском Новосибирской области, следователи проводят проверку происшествия, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июня из сообщения пресс-службы регионального СК.

Пожар произошёл вечером 6 июня в доме на улице Фабричной в селе Прокудском Коченёвского района. В результате погибли трое мужчин и семилетний мальчик. Все жертвы пожара приходятся друг другу родственниками. Следователи Коченёвского межрайонного следственного отдела регионального СК проводят проверку.

По данным следствия, в доме праздновали день рождения хозяина жилища. В какой-то момент часть гостей ушла, в том числе родители погибшего мальчика. Последнего они оставили в доме по просьбе самого ребёнка, поскольку он играл на компьютере. В момент возгорания в доме находилось трое взрослых мужчин и ребёнок.

Пожар обнаружил хозяин дома, который выходил, а затем вернулся домой. Он пытался спасти людей, но из-за сильного распространения огня не смог этого сделать, сам получил значительные ожоги и позже был доставлен в больницу.

По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнём при курении одного из мужчин. Причины, по которым погибшие не смогли спастись, устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«К настоящему времени следователем с участием судебно-медицинского эксперта осмотрены тела всех погибших. Признаков, указывающих на криминальный характер их смерти, не установлено. Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 11 мая при пожаре в посёлке Балахта Красноярского края погибли двое детей и взрослый.

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