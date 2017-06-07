Новосибирская веб-студия предлагает стать SMM-специалистом за 32 часа

Новосибирская веб-студия «Информационные решения Сибири» (ИРС) объявляет набор на курсы подготовки специалистов по продвижению товаров и услуг в социальных сетях, полная программа обучения занимает всего 32 академических часа, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения компании.

Практикующие SMM-специалисты студии готовы обучить как начинающих, так и опытных пользователей работе в таких популярных соцсетях, как «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассники», Instagram или YouTube. В программу входит изучение основных social media-стратегий, анализ и сегментация целевой аудитории, оценка количественных и качественных показателей эффективности, обучение правилам создания контента, копирайтинга и рерайтинга.

5 сертификатов с дополнительными скидками будут разыграны во время первого бесплатного занятия

Курс будет полезен и тем, кто имеет свой бизнес, но не знает, как нарастить клиентскую базу, и тем, кто хочет освоить перспективную специальность, зарплаты в которой превышают средний уровень. Организаторы программы обучения обещают, что лучшие ученики немедленно получат шанс на трудоустройство после успешной сдачи экзамена.

Среди преимуществ курса, подготовленного ИРС, гибкий график занятий, который растянут более чем на месяц и подойдёт всем, а также тот факт, что проводят обучение уже состоявшиеся профессионалы — директолог, специалист по поисковой оптимизации, маркетолог и руководитель веб-студии «Информационные решения Сибири».

Полная стоимость курса обучения — 21 тысяча рублей, но участникам бесплатного урока предоставляется скидка на прохождение полного курса по SMM в размере 5 тысяч рублей.