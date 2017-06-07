Жители Новосибирска вышли на пикет в защиту независимого аудита

Новосибирские активисты выступили против проекта поправок к закону «Об аудиторской деятельности», в частности против подчинения аудита Центробанку, узнал 7 июня корреспондент Сиб.фм на пикете аудиторов.

Пикетчики вышли к зданию Новосибирского отделения Центробанка на площади Ленина с плакатами против подчинения независимого российского аудита Центробанку, в акции приняли участие пять человек.

«Сегодня мы будем стоять в защиту отечественного аудита и против инициативы Центробанка организационно подчинить независимый российский аудит Центробанку, — рассказала Людмила Матросова, управляющий Некоммерческого партнёрства „Школа Аудита“. — Аудит у нас позиционируют как независимый, то есть не связанный с теми объектами, которые он проверяет, это один из основополагающих принципов аудиторской деятельности. А ЦБ, во-первых, коммерческая организация, в то время как аудит является государственной функцией по Конституции, а во-вторых, ЦБ сам является объектом аудиторской проверки».

Протестующие подготовили петицию, адресованную Президенту России, председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, а также председателю комитета Государственной думы финансового контроля Анатолию Аксакову и члену комитета Госдумы по бюджету и налогам Вере Ганзя.

«Для нас будет удовлетворительным результатом вынесение нашего вопроса в Государственной думе, его обсуждение на совещании либо круглом столе с участием адресатов петиции», — сообщила Людмила Матросова.

Напомним, в апреле 2017 года в Новосибирске прошли пикеты против «Платона».