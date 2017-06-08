 

Аналоги советских колхозов появились в Иркутской области

 8 июня, 11:18
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Аналоги советских колхозов появились в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress.com

В Иркутской области начали работать народные предприятия, их владельцами являются не менее 90 % работников, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения пресс-службы регионального правительства.

В Иркутской области полностью закончили оформление и приступили к работе два коллективных предприятия, одно в сфере строительства, другое — ЖКХ. Ещё три предприятия скоро получат необходимые документы. Они будут действовать в сферах сельского хозяйства и междугородних автоперевозок.

Интерес к такой форме собственности проявил ряд компаний, в основном малого и среднего бизнеса. Они начали процесс перерегистрации, получение лицензий на ведение определённых видов деятельности, вхождение в соответствующие реестры производителей.

Согласно российскому законодательству, акционерами каждого такого предприятия должны быть не менее 46 человек, а работать в них — более 50.

«Тем, кто планирует открыть такие компании, можно зарегистрировать их на территориях опережающего развития, которые созданы в Иркутской области. Там установлены низкие ставки налогов, аналогов которым в России не много. Это могло бы стать хорошей поддержкой начинающим предпринимателям», — прокомментировал губернатор Сергей Левченко.

Напомним, что 10 апреля губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответил на высказывание главы Хакасии про Новосибирск-колхоз.

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