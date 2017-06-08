 

Бензин снова подорожал в Новосибирске

 8 июня, 19:44
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Бензин снова подорожал в Новосибирске
Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

В Новосибирске опять наблюдается рост цен, на этот раз подорожал бензин, потребительские цены на моторное топливо выросли на 0,9 % всего за месяц, узнал 8 июня корреспондент Сиб.фм на сайте Новосибирскстата.

В мае 2017 года потребительские цены на моторное топливо в Новосибирской области по сравнению с апрелем 2017 года выросли на 0,9 %, а по сравнению с апрелем 2016 года — на 5,3 %, подсчитал Новосибирскстат.

За период с 22 мая по 5 июня потребительские цены моторного топлива снова увеличились. На этот раз дизельное топливо подорожало на 1,2 %, а автомобильный бензин — на 0,8 %.

Наиболее востребованный у новосибирских автомобилистов бензин марки АИ-92 вырос в цене на 1,4 %. Так, в конце мая АИ-92 стоил 34,6 рубля за литр, а к 5 июня его цена подскочила до 35,1 рубля за литр.

Напомним, в 2013 году новосибирская ФАС усмотрела причину роста цен на бензин в заявлениях в СМИ об этом.

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