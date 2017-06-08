Два новосибирских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира

Два новосибирских университета попали в мировой рейтинг лучших высших учебных заведений, НГУ поднялся на 41 позицию, НГТУ впервые попал в этот список, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщений пресс-служб университетов.

Агентство QS World University Rankings опублиновало рейтинг лучших университетов мира. Новосибирский государственный университет за год поднялся на 41 позицию и занимает 250-е место.

«Результат 2017 года имеет особое значение. В этом году НГУ вошёл в 1 % лучших университетов мира по версии агентства QS. Это признание высочайшего уровня квалификации наших преподавателей и выпускников», — цитирует пресс-служба ректора НГУ Михаила Федорука.

Университет улучшил показатели «академическая среда», «отношение к выпускникам работодателей» и «цитируемость публикаций».

«В топ-100 в ближайшие пару лет не попадёт пять российских вузов. Единственный университет, у которого, на мой взгляд, есть шанс оказаться в районе 150-го места, — это Новосибирский государственный университет, — цитирует пресс-служба университета регионального директора по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS World University Rankings Зою Зайцеву. — Если они сохранят динамику, а министерство не только поможет им финансово, но и минимизирует бюрократические процессы, чтобы больше времени оставалось на науку и развитие университета, НГУ сможет войти в топ-150 или топ-200 через несколько лет».

Также в рейтинг агентства впервые попал Новосибирский государственный технический университет, заняв позицию в группе 801-1000. Всего в рейтинг вошли 24 российских высших учебных заведения. При составлении списка лучших университетов агентство учитывает шесть показателей: репутация в академической среде (это основной критерий), отношение к выпускникам университета работодателей, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а также относительная численность в университете иностранных преподавателей и студентов.

Напомним, что в мае 2017 года НГУ вошёл в топ-5 российских вузов по зарплатам выпускников в сфере IТ.