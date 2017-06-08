 

Двое молодых людей пытались зарезать женщину-таксиста в Новосибирске — СК

 8 июня, 14:26
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Двое молодых людей пытались зарезать женщину-таксиста в Новосибирске &mdash; СК
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух молодых людей 16 и 18 лет, которых подозревают в попытке убить женщину-таксиста, их добычей стали телефон и 900 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения пресс-службы регионального следкома.

По данным следствия, около 22:00 5 июня 2017 года обвиняемые, находясь у торгового центра «Континент» в городе Новосибирске, заказали такси, намереваясь ехать в Калининский район. По вызову к ним прибыла 39-летняя женщина на автомашине Mazda Demio.

В дороге обвиняемые договорились убить водителя такси и завладеть её имуществом. Они попросили женщину-водителя изменить маршрут и остановиться в пустынном месте. Один из молодых людей стал наносить женщине множественные удары ножом, другой её удерживал руками.

Женщине удалось вырваться, она выбралась из машины и побежала. Парни её догнали и ещё дважды ударили ножом. Она упала на землю. Тогда обвиняемые забрали из салона автомашины телефон и 900 рублей и скрылись с места преступления.

Раненая женщина смогла на автомобиле добраться до ближайшей заправки и попросить о помощи находившегося там мужчину. Он отвёз потерпевшую в больницу, вовремя оказанная медицинская помощь помогла спасти ей жизнь, отмечается в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска в течение суток установили личности злоумышленников и доставили их в следственный комитет.

В настоящее время оба фигуранта дела задержаны, в их отношении расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое группой лиц по предварительному сговору, не доведённое до конца по не зависящим от посягавшего лица обстоятельствам»). Максимальный срок наказания — 20 лет лишения свободы.

По предъявленному в покушении на убийство обвинению один из них, 18-летний молодой человек, вину признал частично, сообщив следователю, что убивать женщину он и его подельник не намеревались, а преследовали цели причинить ей телесные повреждения и завладеть имуществом потерпевшей.

Второй, 16-летний фигурант дела, виновным себя не признал, от дачи показаний отказался.

Суд Калининского района города Новосибирска 8 июня 2017 года рассмотрит ходатайства следователя о заключении обвиняемых под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в январе 2016 года новосибирского таксиста застрелили из-за двух мобильных телефонов и 250 рублей.

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