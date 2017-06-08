Экологи возродят редкий вид хищных птиц в Южной Сибири

Первый в России проект по восстановлению популяции сокола балобана в дикой природе стартовал в Алтае-Саянском экорегионе, узнал 8 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Алтае-Саянского отделения WWF.

Экологи запустили проект по возрождению популяции сокола балобана — численность этих птиц в России за последние 20 лет сократилась в два раза. На данный момент учёные выращивают и подселяют птенцов в обжитые гнёзда в Сайлюгемском национальном парке, что расположен в Республике Алтай.

Участники проекта не только подсаживают в гнёзда подрощенных птенцов, но и помогают паре соколов прокормить приёмных детей. В местах обитания птенцов установливают камеры, а на лапки соколят скоро наденут GPS-трекеры, чтобы изучать миграционные пути и следить за их дальнейшей судьбой.

Птицы гибнут, путаясь в линиях электропередач, и исчезают из региона вместе с вырубленными лесами. Кроме того, в истреблении редкого вида виноваты браконьеры, считают координаторы проекта.

«Во многих регионах России балобан практически истреблён браконьерами под заказ охотников-соколятников. Очень сильно пострадала и алтайская популяция, птицы из которой особенно ценятся в арабских странах», — рассказывает Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF.

Проект стал результатом объединения усилий нескольких организаций, в частности новосибирской организации ООО «Сибэкоцентр» в партнёрстве с Сайлюгемским национальным парком и заповедником «Убсунурская котловина» при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда «Мир вокруг тебя» корпорации «Сибирское здоровье».

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