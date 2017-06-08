 

Эксперты обнаружили наркотики в конфетах «Бешеная пчёлка» в Чите

 8 июня, 11:51
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Эксперты обнаружили наркотики в конфетах «Бешеная пчёлка» в Чите
Фото с сайта globallookpress.com

Экспертиза подтвердила наличие синтетических наркотиков в конфетах «Бешеная пчёлка», которыми отравились пять детей в Чите, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения следкома по Забайкальскому краю.

Дети в возрасте от четырёх до 17 лет были госпитализированы 5 июня — первоначально сообщалось, что старший из них нашёл на улице несколько конфет производства украинской корпорации Roshen, попробовал их сам и угостил младших детей, после чего всем пятерым стало плохо. В больнице у пострадавших диагностировали отравление. У следствия есть основания полагать, что 17-летний подросток не нашёл, а купил конфеты, содержавшие наркотик, у кого-то из взрослых.

«В ходе доследственной проверки следователи изъяли и направили на экспертизу конфетные обёртки и другие предметы, на которых обнаружено наркотическое вещество синтетического происхождения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершённого преступления», — сообщает региональный следком.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершённый лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». На поиски сбытчика опасных конфет ориентированы сотрудники полиции.

Напомним, после отравления детей в Чите член Совета Федерации Елена Мизулина заявляла, что направит запрос в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить корпорацию Roshen, принадлежащую украинскому президенту Петру Порошенко, поскольку произошедшее «может быть своего рода провокацией».

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