 

Гастарбайтер из Узбекистана погиб под обвалившейся землёй на новосибирской стройке

 8 июня, 08:53
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Гастарбайтер из Узбекистана погиб под обвалившейся землёй на новосибирской стройке
Фото с сайта globallookpress.com

Обрушение стенки котлована на одной из строек Новосибирска привело к гибели 24-летнего рабочего из Узбекистана, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла 7 июня в 14:00 на строительной площадке по улице Кошурникова, где компания ООО «Евродом» возводит многоэтажный жилой дом с подземной парковкой. В момент обрушения грунта в котловане кроме гастарбайтера никого не было.

«Один из рабочих выполнял земляные работы в котловане стоящегося объекта. В какой-то момент стена котлована осыпалась, в результате мужчина оказался под земляным грунтом и погиб. Установлено, что он является гражданином Республики Узбекистан. В трудовых отношениях с предприятием он состоял», — сообщает следком.

По факту гибели иностранца проводится доследственная проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 4 июня в посёлке Краснообске в пригороде Новосибирска рабочий упал со второго этажа строящегося здания и получил перелом позвоночника.

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