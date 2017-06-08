Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров, передаёт корреспондент Сиб.фм 8 июня по итогам концерта.

7 июня в ЛДС «Сибирь» состоялся концерт группировки «Ленинград», посвящённый 20-летию коллектива. Около 10 тысяч человек пришли на музыкальное шоу.

Музыканты исполнили как новые, так и старые хиты. Зал подпевал практически все песни.

Группа выступала в Новосибирске впервые в новом составе — в 2016 году солистка Алиса Вокс покинула «Ленинград». Её сменила Василиса Старшова, которая способна брать как высокие, так и низкие ноты.

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров поблагодарил новосибирских поклонников за жаркий приём и снял майку, когда стало совсем жарко.

В ходе концерта Шнуров провёл для зрителей мастер-класс по фитнесу, вручил одной из девушек на танцполе бокал вина, а также пригласил на сцену из зала зрительницу, которая созналась, что у неё сегодня день рождения. Девушке пришлось подпевать в микрофон нецензурные слова из песни «День рождения». Во время исполнения песни «День рождения» в зал посыпались воздушные шары с маркировкой «Группировка Ленинград. 20 лет на радость!»

Новость дополняется.