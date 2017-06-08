 

Мэр Новосибирска Локоть назвал срок завершения долгостроя на улице Тульской

 8 июня, 14:50
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Мэр Новосибирска Локоть назвал срок завершения долгостроя на улице Тульской
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о встрече 7 июня с обманутыми дольщиками с улицы Тульской, отметив, что он видит чью-то заинтересованность в обострении проблемы, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам встречи главы города с журналистами 8 июня.

Анатолий Локоть на встрече с журналистами представил свою позицию в вопросе обманутых дольщиков с улицы Тульской. Помимо Тульской, в Новосибирске 42 проблемных недостроенных объекта, сообщил мэр. Он уверен, что результата можно достичь только путём кропотливой работы по каждому долгострою.

Локоть сообщил, что строительство на Тульской уже сдвинулось с мёртвой точки, и решение в отношении обманутых дольщиков, у которых на руках есть договоры долевого участия, принято.

«Сегодня зарегистрировано 422 дольщика, в отношении них совершенно понятен алгоритм выхода: это строительство буквально в ближайшее время будет возобновлено, и в течение года-полутора лет эта проблема будет решена, они получат квартиры», — рассказал градоначальник.

Однако ещё 178 человек, которые вложили свои наличные средства в строительство домов на Тульской и лишились своего жилья из-за сомнительных финансовых схем, реализованных компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и бывшим генподрядчиком «Стройцентр», получили иное предложение.

«Вчера состоялось собрание, туда явились 70 человек... И им был предложен алгоритм выхода из ситуации, он отличается от того, который предложен тем, с кем заключены договоры, — рассказал мэр Новосибирска, — В ходе вчерашнего совещания выяснилось: оказывается, большинство из них совсем не знало о тех предложениях, которые делались со стороны департамента мэрии и министерства строительства. Вчера они услышали предложение — по их реакции, кажется, им это интересно. Или остаться обманутыми дольщиками и продолжать какие-то действия протестные, или всё-таки двигаться по пути решения проблемы».

Локоть сделал акцент на том, что он стремится и призывает участников голодовки к конструктивному решению проблемы.

«Мне не хочется резких слов и оценок ни в чей адрес, но у меня сложилось впечатление, что кто-то был заинтересован в обострении этой проблемы», — высказал сомнения в отношении действий участников голодовки градоначальник.

В настоящий момент протестующие продолжают голодовку на площади Ленина, известно, что 8 июня скорая помощь увезла 27-летнюю участницу голодовки, сейчас она находится в реанимации, говорят оставшиеся участники акции протеста.

Фото предоставлено Вячеславом Лебедевым

«Мы требуем остаться в том доме, в котором мы покупали квартиры, мы не хотим всяких там жилищно-строительных кооперативов, реестра обманутых дольщиков и тому подобного. Мы оплатили полностью своё жильё и требуем нас оставить в том доме. И нас бы устроило, если бы мэрия выделила участок земли в качестве компенсации застройщику, таким образом, все были бы довольны», — сообщила корреспонденту Сиб.фм Галина Дёмина, одна из участниц голодовки.

Напомним, 6 июня 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что готов встретиться с обманутыми участниками долевого строительства домов на улице Тульской и провести совместное совещание.

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