 

Мэр Новосибирска назвал время начала реконструкции набережной

 8 июня, 18:32
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Мэр Новосибирска назвал время начала реконструкции набережной
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Михайловская набережная преобразится в Новосибирске в 2017 году, работы начнутся в середине лета, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам встречи главы города с журналистами 8 июня.

Мэр Новосибирска рассказал о сроках реконструкции набережной Оби в рамках программы «Зелёный город». Дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной весной 2017 года разработали московским конструкторским бюро «Стрелка» в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А». Михайловская набережная простирается от парка «Городское начало» до гостиницы River Park.

«Обустройство Михайловской набережной — наиболее значимый проект на этот летний период. Серьёзные средства были привлечены из федерального бюджета. Вся проектно-сметная документация готова и уже прошла экспертизу. Объявлен конкурс, итоги конкурса предполагается подвести к середине июля и приступить непосредственно к работам», — отчитался мэр.

Городу Новосибирску на реализацию этого проекта из федерального бюджета выделили 200 млн рублей, из бюджета Новосибирской области — 140 млн рублей.

Известно, что на набережной будет оформлена фан-зона для болельщиков предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.

Напомним, в июне 2017 года Новосибирская мэрия выставила заслон из елей перед гостиницей-«призраком» на площади Маркса.

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