Механизатор погиб под колёсами своего трактора в Новосибирской области

Тракторист в Новосибирской области выпал из кабины «К-701», когда поднимался в гору, мужчина погиб под колёсами транспортного средства, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Несчастный случай произошёл в Кыштовском районе Новосибирской области 7 июня около 08:00 на 24-м километре трассы «Кыштовка — Воскресенка».

«55-летний мужчина, управляя трактором „К-701“, при подъёме в гору выпал из кабины и попал под колёса транспортного средства. От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства гибели человека уточняются.

Напомним, что в апреле новосибирские студенты спасли механизатора с утонувшего в реке трактора.