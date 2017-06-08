 

Механизатор погиб под колёсами своего трактора в Новосибирской области

 8 июня, 09:31
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Механизатор погиб под колёсами своего трактора в Новосибирской области
Фото с сайта 54.мвд.рф

Тракторист в Новосибирской области выпал из кабины «К-701», когда поднимался в гору, мужчина погиб под колёсами транспортного средства, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Несчастный случай произошёл в Кыштовском районе Новосибирской области 7 июня около 08:00 на 24-м километре трассы «Кыштовка — Воскресенка».

«55-летний мужчина, управляя трактором „К-701“, при подъёме в гору выпал из кабины и попал под колёса транспортного средства. От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства гибели человека уточняются.

Напомним, что в апреле новосибирские студенты спасли механизатора с утонувшего в реке трактора.

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