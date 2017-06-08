 

Новосибирская мэрия выставила заслон из елей перед гостиницей-«призраком» на площади Маркса

 8 июня, 17:13
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирская мэрия выставила заслон из елей перед гостиницей-«призраком» на площади Маркса
Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что муниципалитет ведёт переговоры с собственником гостиницы «Турист» на площади Маркса, а пока долгострой отгородили молодыми елями, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам встречи мэра главы города с журналистами 8 июня.

Градоначальник рассказал об озеленении площадки перед гостиницей-долгостроем «Турист». Строительство гостиницы «Турист» было заморожено в 80-х годах, долгострой до 2017 года был обнесён забором. Весной власти распорядились демонтировать забор, а 7 июня были высажены ели на пустыре перед гостиницей-«призраком».

«Вчера высадили благородные деревья — ели — в количестве 14 штук, полномеры с землёй, — рассказал Анатолий Локоть. — Надеемся, что приживутся. Там специалисты присутствовали, агрономы, всё по технологии, даже соответствующие лунки были специальным образом подготовлены. Всё сделали для того, чтобы они не засохли, и чтобы там не зряшная работа была».

Мэр Новосибирска особо отметил вопрос одного из журналистов, сдвинется ли с места долгострой, или его уже можно расценивать как арт-объект?

«Хороший вопрос! Или это как предложение можно рассматривать? Надо в отношении этого арт-объекта, как вы говорите, принимать решение. Мы ведем переговоры с собственниками, я готов буду вам докладывать только тогда, когда это решение состоится. Они же собственники, они защищены в своих правах законом», — отметил мэр.

Локоть пояснил, что деревья перед гостиницей должны намекнуть собственникам «Туриста», что муниципалитет намерен привести в порядок площадь Маркса.

«Вчерашняя высадка деревьев, в том числе демонстрационная, если хотите, она должна показать некоторым владельцам и некоторым застройщикам, что возврата к той политике на площади Маркса не будет, что мы будем последовательно двигаться дальше к благоустройству. Ели — наш пограничный заслон, вчера пошёл дождь, я считаю, это добрый знак от природы», — заключил градоначальник.

Напомним, в 2015 году застройщик закрасил гигантское граффити, нанесённое неизвестными художниками, на строительном заборе перед «Туристом».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 мая, 09:25 • репортаж

Город недополучил

К чему в Новосибирске привело решение 2014 года о перераспределении отчислений по налогу на доходы физических лиц и как вернуть деньги городу.
 4 апреля, 12:07 • статья

Навальный играет чёрными

Политологи Новосибирска рассказали новостному редактору Сиб.фм, почему кампания Алексея Навального успешна в Сибири, разница в интересах мэра и губернатора только на руку оппозиции и что из этого может получиться.
 15 марта, 12:09 • статья

Публичные слушания: обратная связь или сломанный телефон?

Как в России ищут общий язык общества, власть и застройщики? Проект «Городской конструктор» разобрался, что такое публичные слушания, какими законами регулируются и как они проходят в разных городах.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
 2 июня, 18:31 • новость

Режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь»

Режиссёр Андрей Звягинцев приехал в Новосибирск с картиной «Нелюбовь» и ответил на прямые вопросы журналистов и зрителей про суть фильма, съёмки, критику и награды.
 5 июня, 13:30 • новость

Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области

Согласно прогнозу синоптиков, лето в Новосибирской области будет теплее, чем в 2016 году.
присоединяйтесь!
    