Новосибирская мэрия выставила заслон из елей перед гостиницей-«призраком» на площади Маркса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что муниципалитет ведёт переговоры с собственником гостиницы «Турист» на площади Маркса, а пока долгострой отгородили молодыми елями, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам встречи мэра главы города с журналистами 8 июня.

Градоначальник рассказал об озеленении площадки перед гостиницей-долгостроем «Турист». Строительство гостиницы «Турист» было заморожено в 80-х годах, долгострой до 2017 года был обнесён забором. Весной власти распорядились демонтировать забор, а 7 июня были высажены ели на пустыре перед гостиницей-«призраком».

«Вчера высадили благородные деревья — ели — в количестве 14 штук, полномеры с землёй, — рассказал Анатолий Локоть. — Надеемся, что приживутся. Там специалисты присутствовали, агрономы, всё по технологии, даже соответствующие лунки были специальным образом подготовлены. Всё сделали для того, чтобы они не засохли, и чтобы там не зряшная работа была».

Мэр Новосибирска особо отметил вопрос одного из журналистов, сдвинется ли с места долгострой, или его уже можно расценивать как арт-объект?

«Хороший вопрос! Или это как предложение можно рассматривать? Надо в отношении этого арт-объекта, как вы говорите, принимать решение. Мы ведем переговоры с собственниками, я готов буду вам докладывать только тогда, когда это решение состоится. Они же собственники, они защищены в своих правах законом», — отметил мэр.

Локоть пояснил, что деревья перед гостиницей должны намекнуть собственникам «Туриста», что муниципалитет намерен привести в порядок площадь Маркса.

«Вчерашняя высадка деревьев, в том числе демонстрационная, если хотите, она должна показать некоторым владельцам и некоторым застройщикам, что возврата к той политике на площади Маркса не будет, что мы будем последовательно двигаться дальше к благоустройству. Ели — наш пограничный заслон, вчера пошёл дождь, я считаю, это добрый знак от природы», — заключил градоначальник.

Напомним, в 2015 году застройщик закрасил гигантское граффити, нанесённое неизвестными художниками, на строительном заборе перед «Туристом».