 

Новосибирский краеведческий музей запустил трансляции в Instagram

 8 июня, 17:36
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Новосибирский краеведческий музей запустил трансляции в Instagram
Фото с сайта tourister.ru

Новосибирский краеведческий музей запустил онлайн-трансляции в Instagram, первый прямой эфир вышел 8 июня, рассказала корреспонденту Сиб.фм менеджер по маркетингу музея Анастасия Сотникова.

8 июня в 13:30 состоялась первая трансляция в Instagram. За 20 минут её посмотрели более 30 человек.

«Всё прошло хорошо, мы получили обратную связь. Была даже девушка, которая написала, что смотрит нас из Лейпцига», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия Сотникова.

Трансляции начались с новой постоянной экспозиции музея, которая посвящена истории Новосибирской области. Организаторы начали показ с первого зала, который называется «Освоение южной Сибири». Зрители задали три вопроса по теме.

«Экскурсия занимает меньший промежуток времени, а мы постарались углубиться в одну тему и раскрыть её более подробно. Такой формат будет у дальнейших прямых трансляций. Следующая также будет посвящена истории Новосибирской области 50-60-х годов прошлого века, которые мы называем „Время больших надежд“, и пройдёт в следующий четверг», — сообщила Анастасия Сотникова.

Специалисты из краеведческого музея позаимствовали идею у коллег из Москвы и Санкт-Петербурга. Это сделано того, чтобы захватить определённый сегмент аудитории — молодое поколение, которое активно пользуется социальными сетями.

Напомним, что в декабре 2015 года новосибирский краеведческий музей открылся для посетителей после трёх лет реконструкции.

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