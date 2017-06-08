Организаторы Пикника Сиб.фм объявили о предпродаже билетов по сниженной цене

29 июля в «Пикниковом раю» пройдёт ежегодный летний музыкальный фестиваль Пикник Сиб.фм, хедлайнером станет Найк Борзов — как попасть на лучшее событие лета, узнал корреспондент Сиб.фм у организаторов фестиваля.

Гостей Пикника Сиб.фм ждут развлечения от популярных компаний города, вкусная еда и музыка от диджеев и рок-групп Новосибирска. Хедлайнером фестиваля станет Найк Борзов с программой «45 лет в Космосе». Организаторы Пикника разработали несколько типов билетов на фестиваль.

Стандартный билет включает восемь часов развлечений от партнёров Пикника, концерт популярных диджеев и рок-групп Новосибирска, часовой концерт Найка Борзова, зоны отдыха и прохладительные напитки.

Первые 300 билетов можно купить в предпродаже по специальной цене — 1 000 рублей.

Обычная стоимость билета составит 1 500 рублей. В день Пикника билеты можно будет купить на входе за 2 000 рублей.

Добраться до площадки — «Пикникового рая» — удобнее всего на общественном транспорте: она находится недалеко от Горского жилмассива и станции метро «Студенческая». Однако для гостей, которым удобнее приехать на личном автомобиле, есть билет с местом для парковки. Такой билет будет стоить 1 450 рублей, количество их ограничено.

VIP-билет стоимостью 3 000 рублей включает в себя фирменную футболку от маркета «Сделано в Сибири», доступ в вип-зону в «Пикниковом раю» и подарки от партнёров.

Компании от 10 человек, которые хотят провести вечеринку на Пикнике Сиб.фм, могут приобрести корпоративный билет. Для этого нужно подать заявку на почту picnic@sib.fm. Такие билеты можно оплатить по безналичному расчёту. На площадке компании выделяется отдельная беседка со всем необходимым для пикника.



Купить билет на Пикник Сиб.фм

Дети до 10 лет могут пройти на Пикник Сиб.фм бесплатно по билету родителя. Количество билетов ограничено: в этом году попасть на фестиваль смогут 1 000 человек.

«Обычно формат open-air фестивалей подразумевает неограниченное число гостей. Но для того, чтобы провести Пикник-2017 в самом центре города и в столь комфортном месте, нам пришлось смириться с некоторыми рамками. Вместительность площадки ограничена, мы можем принять не больше 1 000 человек.

Поэтому мы рекомендуем приобрести билет заранее, тем более, сейчас есть возможность купить его по сниженной цене», — рассказал директор Сиб.фм Андрей Ксенчук.