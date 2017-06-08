 

Пятилетний ребёнок погиб от удара током в Иркутской области

 8 июня, 18:41
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Пятилетний ребёнок погиб от удара током в Иркутской области
Фото с сайта verakangnum-nn.ru

Двое детей в Иркутской области пострадали от удара током, один погиб, а его старший брат получил ожоги ступни и кисти, следователи проводят проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения регионального управления следственного комитета.

Следователи проводят проверку по факту смерти пятилетнего мальчика от удара током в селе Дальняя Закора Иркутской области.

По данным следствия, братья пяти и восьми лет находились на улице возле дома. Оставшись без присмотра взрослых, они подошли к оборванному проводу линии электропередачи. Младший мальчик дотронулся до провода, который ударил его током, он скончался на месте. Старший ребёнок получил ожоги ступни и кисти. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Семья мальчиков многодетная и благополучная, на учёте по делам несовершеннолетних не состоит. По предварительным данным, обрыв линии электропередачи произошел накануне ночью из-за сильного порыва ветра.

Следователи проводят доследственную проверку по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека»). Мксимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в мае 2017 года школьник в Хакасии погиб от удара током на стадионе.

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