Ребёнок получил перелом черепа после визита к мануальному терапевту в Красноярске

Девятимесячный ребёнок в Красноярске получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом одной из костей черепа после визита к мануальному терапевту, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения регионального следкома.

К врачу-остеопату ребёнка принесли родители, которые рассчитывали на то, что мануальная терапия поможет решить проблемы со здоровьем, имевшиеся у малыша. Однако после сеанса терапии состояние ребёнка только ухудшилось. Родители обратились в поликлинику по месту жительства, там малышу был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом кости черепа.

В настоящее время ребёнок прошёл соответствующее лечение, его здоровью ничего не угрожает. Следователями же по факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Максимальная санкция статьи — десять лет лишения свободы.

«Следователям предстоит выяснить, связано ли ухудшение здоровья ребёнка с действиями врача. Для этого запланированы допросы врачей, родителей, из медицинских учреждений изымается документация, представляющая интерес для следствия», — говорится в сообщении краевого следкома.

Напомним, в мае красноярские следователи проводили проверку в отношении матери, отравившей свою двухмесячную дочь препаратом «Нурофен», предназначенным для детей старше трёх месяцев.