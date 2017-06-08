 

«Сезон охоты на подарки» начался в новосибирском торговом центре

 8 июня, 14:49
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«Сезон охоты на подарки» начался в новосибирском торговом центре
Фото с сайта sueveriya.ru

В торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл» с 8 по 30 июня посетители смогут получить подарки за покупки, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения пресс-службы ТРЦ.

С 8 по 30 июня в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл» проходит акция «Сезон охоты на подарки».

Посетители могут получить гарантированный подарок, сделав три покупки. Для участия в акции необходимо получить «Календарь охотника» в магазинах или на специальных стойках в торговом центре. В календаре нужно делать отметки, а после показать его вместе с чеками на стойке регистрации. Каждый участник акции получит приз.

Подарочные карты и сертификаты магазинов торгового центра на покупку техники, одежды, обуви и детских товаров достанутся участникам акции. Также в качестве подарков участники могут получить аксессуары, сертификаты в развлекательный комплекс «Кино Сити» и салоны красоты «Леол» и «4hands» или утешительный приз — традиционное китайское печенье с предсказанием.

Напомним, что в декабре 2015 года жители Сибири отправили детям Крыма и Донбасса караван новогодних подарков.

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