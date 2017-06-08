 

Алтайские спасатели эвакуировали людей с остановившегося колеса обозрения

 8 июня, 08:07
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Алтайские спасатели эвакуировали людей с остановившегося колеса обозрения
фото с сайта globallookpress.com

Аварийное отключение электроэнергии привело к остановке колеса обозрения в Барнауле, местным спасателям пришлось с помощью лестниц и подъёмника эвакуировать людей с аттракциона, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Причиной перебоя с энергоснабжением стала авария на подстанции, питающей целый район. В итоге около получаса колесо обозрения с людьми в кабинках стояло неподвижно. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС, не дожидаясь возобновления работы аттракциона, начали эвакуацию людей.

«Женщина с ребёнком находились в кабине на небольшой высоте, их мы быстро спустили на землю при помощи обычной лестницы, — рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части Виктор Сухоруков. — Ещё три человека — мужчина, женщина и ребёнок — были почти на самом верху. Даже высоты 50-метрового коленчатого подъёмника, к сожалению, не хватило, чтобы до них добраться. Мы начали принимать меры, чтобы сдвинуть колесо вручную, чтобы кабина с людьми опустилась ниже. Параллельно мы успокаивали людей, они были напуганы сложившейся ситуацией».

К этому моменту энергетикам уже удалось запитать район за счёт резервных мощностей, и колесо заработало. Все посетители аттракциона благополучно покинули его, медицинская помощь никому не потребовалась.

Напомним, в конце мая в Новосибирске женщина упала с карусели в ПКиО имени Кирова, когда попыталась сойти с аттракциона до его остановки.

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