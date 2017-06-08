Красноярские староверы обучили группу китайских военных выживанию в Сибири

Группа военных из Китая прошла особый курс подготовки под руководством сибирских староверов — живущие в тайге на юге Красноярского края охотники и рыбаки рассказали иностранцам, как ориентироваться на местности в дикой природе, обучили добывать огонь, пищу и питьевую воду, а также оказывать неотложную медпомощь, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения ТАСС.

Обучение проходило в тренировочном центре «Ергаки», расположенном на высокогорье между Тувой и Красноярским краем. Ежегодно в этом горном лагере проходит подготовку около 700 военнослужащих спецподразделений РФ. В 2015 году командование Центрального военного округа впервые достигло договорённости с проживающими в местной тайге старообрядцами об их участии в преподавании курса выживания в тайге.

По словам помощника командующего войсками Центрального военного округа Ярослава Рощупкина, в делегацию Народно-освободительной армии Китая вошли офицеры среднего и младшего командного звена. Они были доставлены в труднодоступный тренировочный лагерь вертолётами.

«Группа получила российскую экипировку и высадилась в таёжном среднегорье, где отсутствует сотовая связь и другие блага цивилизации, около девяти месяцев в году лежит снег. Староверы преподали гостям из Поднебесной базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири: как ориентироваться на местности, преодолевать скалы, ущелья и водные преграды, добывать огонь, пищу и питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную медпомощь», — рассказал журналистам Рощупкин.

Визит китайских военных в красноярскую тайгу продлился неделю. По итогу обучения иностранные гости отметили, что особенно им понравилась рыбалка в горных реках и озёрах с применением самодельных снастей.

Напомним, в конце мая известный красноярский велопутешественник и бывший подполковник КГБ Владимир Черников в свои 66 лет первым на планете покорил полюс недоступности Евразии, который находится в малонаселённом районе Китая на равном удалении от всех океанов.