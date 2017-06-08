Суд вынес приговор по делу о хищении 9 млн рублей во время выборов мэра Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего Артёма Чебанова по трём тяжким преступлениям, в том числе мошенничестве во время избирательной кампании мэра города, узнал корреспондент Сиб.фм 8 июня из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Чебанов признан виновным в совершении трёх тяжких преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159, частями 3, 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество» и «Покушение на мошенничество»).

В ходе судебного разбирательства установлено, что Чебанов использовал предоставленные потерпевшим документы на автомобиль и квартиру. Под предлогом якобы невыполнения последним долговых обязательств он обратился с иском в суд с целью последующего хищения имущества.

Злоумышленник изготовил подложные договор займа на сумму 5 млн рублей, расписку, договоры залога квартиры и автомобиля, требование о возврате суммы долга. Эти документы создавали видимость гражданско-правовых отношений займа. Поддельные документы были предъявлены в Центральный районный суд в качестве доказательств законности этих требований.

Судебные экспертизы установили, что подписи на документах потерпевшего скопированы из других документов и воспроизведены вновь.

Суд в феврале 2013 года отказал Чебанову в удовлетворении иска о возврате займа, сделав вывод, что денежные средства в размере 5 млн рублей в заём Чебановым потерпевшему не предоставлялись, автомобиль в качестве залога не передавался, исследуемые документы потерпевшим не подписывались, а являются подложными. Новосибирский областной суд выводы районного суда подтвердил.

В результате Чебанов не смог завладеть имуществом потерпевшего, но ему удалось похитить у потерпевшего автомобиль Тoyota Harrier стоимостью 500 тысяч рублей, оформив его на свою жену.

Кроме того, в период избирательной кампании по досрочным выборам мэра Новосибирска в 2014 году Чебанов под предлогом оказания юридических услуг получил от потерпевшего и похитил 9 млн рублей.

Чебанов вину по предъявленному обвинению не признал, ущерб потерпевшим не возместил.

Суд приговорил Чебанова к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, что в апреле 2015 года директору Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману предъявили обвинение в мошенничестве.