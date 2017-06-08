Женщина выпала из окна седьмого этажа и погибла в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже — она погибла на месте, рассказал корреспонденту Сиб.фм 8 июня сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Антон Сурнин.

«В полицию информация поступила в 09:10. 36-летняя женщина выпала из окна седьмого этажа дома № 35 на улице Героев Революции в Первомайском районе Новосибирска», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Антон Сурнин.

От полученных травм женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи. По информации группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», у неё остался маленький ребёнок.

«Подозревала, что у неё рак, но медицинское обследование так и не прошла», — рассказал подписчик группы.

Напомним, что в апреле 2017 года двухгодовалый ребёнок выпал в Томске из окна, он погиб на месте.