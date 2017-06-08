 

Житель Новосибирска продал кенгуру за 80 тысяч рублей

 8 июня, 11:28
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Житель Новосибирска продал кенгуру за 80 тысяч рублей
Фото с сайта avito.ru

Продавец экзотических животных из Новосибирска продал кенгуру Беннета и рассказал о моде на пауков-птицеедов, узнал 8 июня корреспондент Сиб.фм из объявления на сайте Avito.

Житель Омска выставил на продажу маленького кенгуру Беннета за 120 тысяч рублей. Корреспондент Сиб.фм нашёл объявление от 18 мая о продаже кенгуру в Новосибирске за 80 тысяч рублей.

«Кенгуру Беннета уже купили за заявленную цену несколько недель назад, его отправил один из зоопарков. Я забыл снять объявление, но мы можем найти предложения от питомников и контактных зоопарков», — рассказал Сиб.фм представитель компании Zoo_ekzotica Владислав Сергеев.

Покупатели из Новосибирска часто спрашивают про крупных пауков. Продавец заверил, что на них «не нужно никаких документов», притом крупные членистоногие, например бразильский розовый птицеед, могут вырасти размером с ладонь. Иногда клиенты покупают крокодилов, добавил продавец экзотических животных Владислав.

Напомним, что священных ибисов и барана Марко Поло привезли в Новосибирский зоопарк.

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