Бухгалтер иркутской психбольницы опустошила банковские счета пациентов — СК
9 июня, 14:56
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ФСБ задержала бывшую сотрудницу Иркутской областной психиатрической больницы № 2 по подозрению в переводах денег больных на счета подставных лиц, узнал 9 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Иркутской области.
Суд поместил бывшую заместительницу главного бухгалтера Иркутской областной психиатрической больницы № 2 под домашний арест. Следователи подозревают женщину в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.
По версии следствия, женщина организовала незаконную схему перевода денег с личных счетов пациентов психиатрической больницы. По данным ведомства часть денежных переводов поступала на банковские счета подставных лиц, а затем обналичивалась.
Оперативники ФСБ задержали бухгалтера под подозрением и провели обыск в её квартире. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения в крупном размере, а также покушение на совершение указанного преступления».
Следователи ищут возможных соучастников, устанавливают детали незаконной схемы и новые эпизоды уголовного дела.
Напомним, омские патологоанатомы получали взятки от ритуальных агентов, утверждали в следственном комитете. Следователи возбудили уголовные дела в отношении 46-летней заведующей и 44-летней санитарки патологоанатомического отделения городской больницы № 11 Омска.