Дольщики Тульской приостановили голодовку и ушли с площади Ленина в Новосибирске

Обманутые дольщики строительства домов на улице Тульской в Новосибирске приостановили голодовку, поскольку власти предложили им компромисс в решении проблемы, рассказал корреспонденту Сиб.фм 9 июня организатор акции протеста Вячеслав Лебедев.

8 июня в 21:00 обманутые участники строительства жилого комплекса на улице Тульской покинули площадь Ленина после четырёх суток голодовки. Как пояснил Вячеслав Лебедев, в этот день состоялась встреча дольщиков с минстроем Новосибирской области. Власти предложили компромисс в решении вопроса.

«Но пока нельзя сказать, что проблема решена, поскольку документально ещё ничего не зафиксировано, — отметил Лебедев. — Если ничего не изменится, мы продолжим голодовку. К нам присоединятся ещё и другие участники строительства домов на Тульской».

5 июня в 7:00 на площадь Ленина вышли около 30 человек. Обманутые участники долевого строительства домов № 80 и 82 на улице Тульской в Новосибирске за две недели объявляли о начале голодовки в случае, если власти не начнут решать их проблемы. В этот день заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев провёл выездное совещание на площадке строительства этих домов по поручению мэра Анатолия Локтя.

По словам организатора Вячеслава Лебедева, 178 человек вложили в строительство дома по несколько миллионов рублей, но в итоге лишились права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем, реализуемых компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и бывшим генподрядчиком «Стройцентр».

За четыре дня скорую помощь вызывали девяти участникам голодовки. Троих скорая увезла в больницу, одну из них — в реанимацию.

В ночь с 7 на 8 июня в Новосибирске шёл дождь. Участники протеста накрылись полиэтиленом, чтобы не промокнуть.

Фото предоставлено Вячеславом Лебедевым

«Было холодно, мокро, но вроде никто не заболел, — сказал Лебедев. — Я все эти четыре дня чувствовал себя на удивление нормально. Хотя, на фоне голода, недосыпа и усталости были головокружения, тошнота, заторможенность реакции. Нам приходилось по ночам дежурить, чтобы следить за дорогостоящей камерой, снимающей в режиме онлайн. Её нам одолжили — нужно вернуть в целости и сохранности».

Напомним, 8 июня 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил сроки строительства жилого комплекса на улице Тульской.