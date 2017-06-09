Красноярские инженеры создадут уникальный навигационный комплекс

Красноярские инженеры компании «Маринэк-К» разрабатывают принципиально новый навигационный комплекс для морских судов, узнал 9 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.

Изобретение будет представлять собой информационно-аналитический модуль с электронно-картографической системой. Навигатор сможет не только обеспечивать связь между судами и береговыми службами, но и позволит управлять судами в режиме автопилота. Помимо этого комплекс даст возможность управлять другими беспилотниками. Но, в первую очередь, комплекс разрабатывают, чтобы повысить безопасность судовождения.

«Проектов с подобными свойствами на сегодня нет не только в России, но и в мире. Современная индустрия судовой радиоэлектроники предлагает ряд разрозненных решений с потенциалом к интеграции, однако в основном это системы зарубежного производства. А то, что производится в настоящее время в России, зачастую представляет собой интеграционную сборку импортных компонентов», — пояснил разработчик Павел Догадов.

Предлагать готовое изобретение компания собирается Министерству обороны РФ, а также рыболовецким и судовым компаниям.

Напомним, что в 2015 году томские учёные разработали систему электропитания для подводных роботов.