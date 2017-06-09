Красноярские общественники доказали неэффективность ограждений вдоль дорог

Красноярское общественное движение «Народный контроль в ЖКХ» опубликовало результаты мониторинга госзакупок и статистики ГИБДД, сделав выводы, что вложения в пешеходные ограждения не оправдывают себя, узнал 9 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Народного контроля в сфере ЖКХ.

Ежегодно в Красноярске муниципалитет тратит десятки миллионов рублей на установку ограждений вдоль дорог с целью пресечь переход в неположенных местах и на аварийных участках дорог.

Авторы разоблачающей статьи выяснили на сайте госзакупок, что в 2015 году установка заборов обошлась бюджету в 5,6 млн рублей, а в 2016 году затраты на установку заборов составили свыше 34 млн рублей. С начала 2017 года на ограждения потрачены уже почти 3 млн рублей.

Однако лишь 23 % ДТП с участием пешеходов пришлось на отсутствие ограждений, сделали вывод общественники, изучив статистику ГИБДД.

«С 1 января 2015 года и по 30 апреля 2017 года в городе Красноярске было зарегистрировано 607 наездов на пешеходов, произошедших по вине этих самых пешеходов, — комментируют исследователи — В 145 случаях из этих 607 сотрудниками ГИБДД зафиксировано отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах».

При этом переход в неположенном месте, ради профилактики которого и ставят пешеходные ограждения, стал причиной наезда на пешехода лишь в 72 из 145 случаев.

Для наглядности общественники составили карту наездов на пешеходов, использовав сервис Яндекс.Карты.

«Самым важным выводом является то, что при отсутствии тротуаров погибло больше людей, чем при отсутствии ограждений. При отсутствии дорожных знаков погибло больше людей, чем при отсутствии ограждений. При затёртой и невидимой разметке погибло больше людей, чем при отсутствии ограждений», — сделали заключение авторы по результатам своего исследования.

Напомним, в апреле 2017 года госавтоинспекторы назвали места ДТП с плохими дорогами в Новосибирске.