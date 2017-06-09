 

Кузбасский судья по просьбе подсудимого заменил наказание

 9 июня, 19:02
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Кузбасский судья по просьбе подсудимого заменил наказание
Фото с сайта globallookpress.com

Житель Кузбасса попросил в приговоре заменить общественные работы на штраф, судья удовлетворил необычную просьбу подсудимого, узнал 9 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы судебных приставов по Кемеровской области.

Гурьевский городской суд изменил наказание по просьбе предпринимателя, нарушившего правила дорожного движения.

Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД, он ездил без прав, которых лишился за вождение в нетрезвом виде. Со слов мужчины, он сел за руль, чтобы отвезти в больницу товарища.

Позже суд постановил: мужчина совершил административное правонарушение по части 2 статьи 12.7. («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») и должен отбывать наказание на обязательных работах сроком 100 часов.

Житель Гурьевска попросил заменить обязательные работы на штраф в размере 30 тысяч рублей. Свою просьбу подсудимый мотивировал тем, что является индивидуальным предпринимателем и располагает всей суммой сразу. Он доказал свою платёжеспособность, и суд пошёл навстречу этой просьбе.

Мужчина сразу рассчитался со своими долгами. Со слов межрайонных судебных приставов, это первый случай за последние два года, когда обязательным работам должник предпочёл штраф.

Напомним, в июне 2017 года иркутский суд вернул вирусы осуждённому хакеру и опять конфисковал их.

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