 

Мэрия Новосибирска отправила антикоррупционный митинг на набережную

 9 июня, 16:49
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Мэрия Новосибирска отправила антикоррупционный митинг на набережную
Фото Григория Крониха из архива Сиб.фм

Жители Новосибирска выйдут на митинг против коррупции на набережную реки Оби — мэрия не нашла для проведения акции места в центре города, сообщил корреспонденту Сиб.фм 9 июня руководитель новосибирского штаба Навального Сергей Бойко.

12 июня в 14:00 пройдёт антикоррупционный митинг на набережной рядом с памятником Александру III. По словам Сергея Бойко, в этом митинге примут участие 180 городов России и зарубежья.

Изначально организаторы митинга заявляли площадки в центральной части города. Но мэрия не нашла в центре места для оппозиции, предложив набережную.

«По закону, митинги можно заявлять не раньше, чем за 15 дней, — рассказал Сергей Бойко. — А культурные мероприятия могут планироваться от трёх месяцев. Поэтому чтобы не было такого опыта, как в суде в прошлый раз (при согласовании митинга 26 марта — прим. Сиб.фм), они на всех центровых площадках: площади Ленина, Калинина, Первомайском и Нарымском скверах, площадке возле театра „Глобус“ — с восьми утра до девяти вечера заняли культурными программами. Не знаю уж, где у нас столько творческих коллективов нашли. В общем, нашли. И на этом основании совершенно законно нам предложили набережную. Мол, ребята, смотрите: в центре все площадки заняты — мы, конечно, вас пустим хоть куда, но некуда».

Напомним, что 26 марта 2017 года более трёх тысяч человек собрались на всероссийский митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.

Новость дополняется.

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