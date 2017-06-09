Музеи Новосибирска станут бесплатными в День России

В честь празднования Дня России государственные музеи Новосибирска будут работать бесплатно, узнал 9 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства.

С 10 по 12 июня двери для посетителей откроют Краеведческий музей и его филиалы: музей природы, монетный двор сузунского завода, музей связи Сибири, музей олимпийской славы и музей «С. М. Киров в Сибири», а также Художественный музей. Просмотр постоянных экспозиций будет бесплатным три дня для всех жителей и гостей города. За частные выставки придётся заплатить.

В Краеведческом музее можно будет посмотреть на древнюю и военную Сибирь, винтажные украшения, кукол и бабочек. В Художественном музее помимо основной экспозиции интересно будет взглянуть на фотопроект «Музей моей тётушки» и выставки современного искусства, привезённые из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, в День России, 12 июня, запланировано множество праздничных мероприятий в разных частях города и области.

Напомним, что Новосибирский краеведческий музей открылся в 2015 году после масштабной реконструкции.