 

Новосибирские перевозчики предупредили горожан о росте платы за проезд в маршрутках

 9 июня, 15:08
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Новосибирские перевозчики предупредили горожан о росте платы за проезд в маршрутках
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские перевозчики запланировали увеличение цены за проезд в маршрутных такси с 15 июня, узнал 9 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент».

В интернете появились фотографии объявлений о повышении тарифов на проезд в маршрутках. С 15 июня цены на проезд могут вырасти на пять рублей.

Перевозчики объясняют такие меры постоянным повышением цен на топливо и обслуживание автомобилей и ссылаются на Федеральный закон № 220 («Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом...»).

Если верить объявлениям в транспорте, проезд в маршрутных такси по городу подорожает на пять рублей. Тарифы на удлинённых маршрутах, похоже, уже подорожали. Подписчики «Инцидента» пишут в комментариях, что проезд до Бердска подорожал до 65 рублей.

«Да, действительно, я замечал эти объявления до того, как о них стало известно „Инциденту“. Ориентировочно я такое объявление увидел недели полторы-две назад, в 14-й маршрутке, когда ехал до Сада Дзержинского. Затем в 11-й видел, но чуть позже. Затем в 45-й и 44а появились. Но, скорее всего, они появились во всех маршрутках в одно и то же время», — рассказал корреспонденту Сиб.фм подписчик группы «Инцидент» Александр Радкевич.

«Каждое утро и вечер езжу на работу и обратно с пересадками. За всё это время видела такое объявление только в этих (прим. Сиб.фм — 29 и 29а) маршрутках, — поделилась подписчица группы „Инцидент“ Татьяна Жердева с корреспондентом Сиб.фм. — Было 25, теперь будет 30. Пять рублей — это очень много! Объявление чуть больше недели висит».

В диспетчерской ПАТП-5 прокомментировать ситуацию не смогли, ссылаясь на то, что таких сведений они ещё не получали. А в ПАТП-4 на звонок в диспетчерскую никто не ответил.

На сайте открытых данных Новосибирска тарифы на проезд в общественном транспорте не изменились, и официальных заявлений не было.

Напомним, что последний раз цены на проезд поднимали в феврале 2015 года, тогда проезд в маршрутках подорожал только на два рубля.

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