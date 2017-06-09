 

Новосибирские учёные создали спазеры-смертники для атак на рак

 9 июня, 12:38
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Новосибирские учёные создали спазеры-смертники для атак на рак
Фото с сайта naked-science.ru

Физики из Новосибирска и Арканзаса в США разработали зонды с плазмонными нанолазерами, которые разрывают раковые клетки изнутри и не вредят здоровым, узнал 9 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Группа американских и российских учёных создала мельчайшие спазеры для лечения онкологических заболеваний. Результаты разработки специалистов из Арканзасского университета медицинских наук (США), Института автоматики и электрометрии СО РАН, Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН и Университета штата Джорджия (США) опубликованы в Nature Communications.

Самый маленький в мире 22-нанометровый спазер способен генерировать оптическое излучение непосредственно внутри живых клеток и тканей организма. Доставка устройства в организм человека происходит в сверхярком водорастворимом зонде, обладающим полной биологической совместимостью.

Плазмонный нанолазер состоит из резонатора — частицы золота, оболочки с красителем — уранином, и адресного доставщика в клетку — фолиевой кислоты.

Сначала зонды поодиночке или небольшими группами скапливаются на границе мембраны раковой клетки, а через десять минут проникают в цитоплазму больной клетки. Под действием излучения вокруг плазмона образуется нанопузырёк пара, который и разрушает начала цитоплазму, потом мембрану опасной клетки.

«Когда спазеры заходят в раковую клетку, они её не убивают. Но если воздействовать лазерным излучением, то она гибнет из-за того, что конструкция разрывает раковую клетку изнутри. В то же время они не реагируют на нормальную клетку, независимо от того, есть там лазерное излучение или нет», — подчеркнул заведующий лабораторией физики лазеров Института автоматики и электрометрии СО РАН Александр Плеханов.

Опыты на растворе раковых клеток и на мышах подтвердили безвредность технологии и доказали эффективность спазеров как средства диагностики раковых опухолей в сравнении с методом диагностики с помощью квантовых частиц. Сейчас исследователи улучшают показатели, разрабатывая спазер для работы в области инфракрасного излучения.

Напомним, что томские физики предложили наночастицы против «ракового цунами» на международной конференции. Учёные выяснили, что ряд нановеществ определённой химической природы подавляет опухолевые клетки. К тому же, эти неорганические вещества усиливают действие стандартных препаратов при химиотерапии.

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