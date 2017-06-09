Пенсионерка устроила ДТП с участием пяти автомобилей в Новосибирске

Пенсионерка на автомобиле Opel Astra устроила массовое ДТП с участием пяти автомобилей в новосибирском Академгородке, узнал корреспондент Сиб.фм 9 июня из сообщения в соцсети «ВКонтакте» группы «Мобильное приложение „Автоспас“ Новосибирск».

По сообщению группы, авария с пятью автомобилями произошла в районе дома № 19 на улице Российская. Женщина-водитель 1946 года рождения, которая была за рулём автомобиля Opel Astra, объезжала «Газель». Машина упёрлась колесом в бордюр, женщина нажала на педаль газа посильнее, перепрыгнула бордюр и повредила четыре машины на парковке.

«Сначала по касательной задела Toyota Highlander и сдвинула его, далее притёрла ВАЗ-2106 и врезалась в более новый Opel Astra, а его сдвинуло на Toyota Lucida», — говорится в сообщении группы.

Напомним, что в апреле 2017 года восемь машин ДПС устроили погоню за пьяным водителем в Новосибирске.