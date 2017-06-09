Пляжный сезон официально открыли в Новосибирске

Два пляжа в Советском районе и один в Ленинском официально открылись для купания в Новосибирске, хотя вода для купания ещё недостаточно прогрелась, узнал 9 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы управления МЧС по Новосибирской области.

Государственная инспекция по маломерным судам проверила готовность пляжей к купальному сезону, пока требованиям инспекторов удовлетворили только три пляжа: «Наутилус» в Ленинском районе, «Звезда» и «У моря Обского» в Советском районе.

«Открытие оставшихся пляжей затягивается по ряду различных причин: арендаторами или собственниками не подготовлена территория, не проведены водолазные обследования дна, не выставлены буйковые зоны, не укомплектованы спасательные посты и не подготовлены матросы-спасатели», — перечислил причины главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Владимир Подуздиков.

В 2017 году в Новосибирске откроются 25 пляжей, 12 из них — на территории детских оздоровительных лагерей.

Вода в реках и озерах ещё недостаточно прогрелась. Спасатели предупреждают, что в холодной воде есть риск возникновения судорог, переохлаждения или сердечного приступа. Кроме того, служба МЧС предостерегает от купания на «диких» пляжах, напоминая, что за купальный сезон 2016 года на воде погибли 50 человек.

Напомним, с середины июня 2017 года власти Томска откроют пляжную библиотеку.