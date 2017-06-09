Попавший под Новосибирском в капкан кот получит протезы за 40 тысяч рублей

Новосибирские зоозащитники и ветеринары пытаются спасти кота с оторванными лапами — животное попало в капкан, рассказала 9 июня корреспонденту Сиб.фм руководитель приюта «Дари добро» Оксана Маслова.

Кот Борис поступил на кураторство новосибирского приюта от местных жителей посёлка Мошково, к волонтёрам обратилась подписчица группы «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте». Женщина не дала умереть коту, которого с опарышами на культях нашли её дети.

«Мальчишки такие молодцы у неё, добрые, воспитанные. Они так плакали, когда притащили этого кота. Мама — любительница животных, естественно, кота не выбросила, лечила его, как умела», — рассказала руководитель приюта «Дари добро» Оксана Маслова.

Волонтёры выехали за котом, когда стало понятно, что вылечить животное в местной ветеринарной клинике не получится.

Сейчас Борис находится на стационаре в ветеринарной клинике «Бэст». Чтобы кот смог ходить, ему нужно поставить хотя бы один протез. Стоимость протезирования лапы обойдётся зоозащитникам в 40 тысяч рублей, а сутки проживания на стационаре стоят около двух тысяч рублей. Волонтёры обратились ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи.

Найти новых хозяев травмированному животному возможно, уверены зоозащитники.

«У нас до этого был кот по имени Джек, которому на Хэллоуин отрубили лапы. Новая хозяйка забрала его домой прямо из клиники», — рассказала руководитель приюта «Дари добро».

Напомним, в конце мая 2017 года новосибирские волонтёры спасли собаку с пулей в голове.