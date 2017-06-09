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 9 июня, 12:09
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Прокуратура снова пытается оставить в СИЗО новосибирского эколога Тимура Усманова
Фотографии Алёны Мартыновой

Решение Заельцовского районного суда Новосибирска об освобождении из-под стражи эколога-активиста Тимура Усманова сразу после внесения залога размером 1 млн рублей не исполнено — прокуратура подала апелляцию на обжалование решения судьи в областной суд, сообщил корреспонденту Сиб.фм 9 июня правозащитник Дмитрий Петров.

7 июня судья Заельцовского районного суда Денис Утян удовлетворил ходатайство основателя экологической организации «Тут грязи нет» Тимура Усманова об изменении меры пресечения и принял решение освободить его под залог размером 1 млн рублей. Деньги собрали коллеги и друзья Усманова.

Согласно решению суда, эколога должны выпустить из СИЗО сразу, как только будет внесён залог и предъявлена справка о внесении. Но Усманов по-прежнему остаётся в следственном изоляторе.

Как сообщил Дмитрий Петров, залог был внесён 7 июня, сразу после судебного заседания. Прокуратура подала апелляцию на обжалование решения суда. 9 июня в 15:00 областной суд рассмотрит жалобу прокуратуры.

«Обычно на назначение апелляции уходит около двух недель, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Петров. — Здесь по каким-то необъяснимым причинам апелляцию назначили буквально чуть ли не на следующий день. Скорость поразительная и подозрительная. Жена Тимура Эльмира очень сильно переживает».

Тимур Усманов был задержан 25 ноября 2015 года. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). 28 ноября суд его взяли под стражу и определили в СИЗО № 1. Следователь запретила свидания с близкими. Спустя месяц после ареста сына умерла мать. На похороны Усманова не пустили.

Больше года длился процесс над Усмановым. В мае 2017 года суд изменил квалификацию преступления на часть 2 статьи 161 («Грабёж») и определил меру наказания в 1,5 года лишения свободы — ровно столько он провёл в СИЗО. 25 мая Тимур Усманов должен был выйти на свободу, если бы прокуратура не опротестовала решение суда. Поскольку в приговоре было сказано, что мера пресечения до вступления приговора в силу остаётся прежней, то на свободу его не выпустили. Сердце отца Тимура Усманова не выдержало такого испытания. Похоронить отца Тимуру также не разрешили.

Судья Денис Утян счёл доводы защиты о том, что после потери родителей Усманову нужно позаботиться о своей жене и трёх несовершеннолетних детях и решить важные дела, достаточными для того, чтобы изменить меру пресечения на освобождение из-под стражи под залог.

Жена и дочь Тимура Усманова

Потерпевший Коростелёв настаивал в прениях на том, чтобы Усманова не отпускали, поскольку он боится, что эколог будет ему мстить. Стоит отметить, что Коростелёв сам находится в СИЗО. Также он заявил о том, что Усманов не возместил ему моральный ущерб размером 2 млн рублей, хотя в деле значится 80 тысяч рублей.

«Я всегда был на виду и ни от кого скрываться не собираюсь», — сказал судье Денис Утян.

Напомним, в апреле 2017 года журналисты телепередачи «Момент истины» нашли фальсификатора дела против новосибирского эколога-активиста Тимура Усманова. Они обвинили неназванного сотрудника МВД в организации уголовного преследования Усманова.

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