 

Синоптики обещают на выходные дожди с грозами в Новосибирской области

 9 июня, 11:14
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Синоптики обещают на выходные дожди с грозами в Новосибирской области
Фото Марии Тищенко

В Новосибирскую область придут дожди и порывистые ветра, но ко Дню независимости России осадки прекратятся, рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 9 июня.

По данным новосибирского гидрометцентра, температура воздуха в Новосибирской области в дневное время составит +16...+22 °С, ночью — +7...+13 °С. Из Томской и Кемеровской областей в Новосибирск придут дожди и порывистый ветер до 19 м/с.

«Идёт активизация циклоничности, — пояснил Ренад Ягудин. — К нам она приближается из районов северного Казахстана и Зауралья. Поэтому растёт интенсивность осадков. В выходные дни, особенно 10 июня, и в ночь с 10-го на 11-е осадки могут быть довольно интенсивные, возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. 12 июня возможно вторжение воздушных масс в систему высокого давления с северо-запада, и температурный фон может понизиться ночью до +4...+9 °С».

Ренад Ягудин отметил, что 12 июня осадки прекратятся. Температура воздуха будет достигать до +22 °С.

Напомним, на День Победы 9 мая 2017 года новосибирский гидрометцентр прогнозировал дожди. Во время демонстрации авиационной техники была солнечная погода, затем прошёл дождь.

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