 

Следователи задержали основателя компании «Тион» Дмитрия Трубицына

 9 июня, 23:41
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Следователи задержали основателя компании «Тион» Дмитрия Трубицына
Фото со страницы Михаила Амелькина в Facebook

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в производстве и сбыте незарегистрированных медицинских изделий, узнал корреспондент Сиб.фм 9 июня из сообщения регионального следкома.

Следователи задержали генерального директора ГК «Тион», экс-руководителя ООО «Аэросервис» Дмитрия Трубицына, которому вменяют фальсификацию популярных очистителей воздуха для больниц, сообщил корреспонденту Сиб.фм его компаньон Михаил Амелькин.

По версии следствия, в 2011 году предприятие ООО «Аэросервис» получило от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения разрешение на производство и сбыт медицинского оборудования, а его образцы прошли необходимые испытания и были признаны соответствующими действующим стандартам.

Следователи считают, что не позднее 1 января 2015 года, руководитель ООО «Аэросервис» из корыстных побуждений организовал производство и сбыт очистителей воздуха без оснащения оборудования необходимыми катализаторами очистки и иными деталями, без которых оно не выполняет функции очистки от вирусов и бактерий.

«В результате... сфальсифицированное оборудование поставлено в клиники свыше 100 городов и иных населенных пунктов Российской Федерации. При этом выручка от продажи каждого очистителя воздуха варьировалась от 45 000 до 98 000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи считают, что с целью ухода от ответственности в 2014 году бывший руководитель компании оформил документы о назначении директором ООО «Аэросервис» подставного лица.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 238.1 УК РФ («Производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок шесть лет со штрафом 500 тысяч рублей.

В ГК «Тион» подтвердили, что 8 июня прошли обыски в офисах компании в Новосибирске, Бердске и Москве в связи с делом по обороту медицинских изделий якобы не отвечающих требованиям безопасности. В компании подчёркивают, что осуществляют деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ.

«Мы рассматриваем данную ситуацию как неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию, поскольку всё продаваемое оборудование имеет необходимую разрешительную документацию, — говорится в официальном сообщении компании. — Текущие претензии связаны с прошлыми периодами деятельности, когда в силу несовершенства законодательства были допущены неточности в регистрационных удостоверениях. Эти неточности были исправлены в рабочем порядке, в тесном взаимодействии с соответствующими государственными службами. Избирательность следственных органов вызывает очевидные подозрения в спланированной кампании против одного из лидеров рынка».

Михаил Амелькин заявил, что не сомневается в честности Дмитрия Трубицына.

«Я знаю Диму со школьных лет. Это прекрасный честный человек с кристальной репутацией. Он многое сделал и для сотрудников компании, и для экономики в целом. Он всегда говорит, что докажет, что в России можно и нужно делать успешный технологический бизнес», — сказал Амелькин корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, что в 2012 году компания «Тион» подарила благотворительному фонду «Здравоохранение — детям!» 14 воздухоочистительных систем собственного производства.

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